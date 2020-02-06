Дубилет рассказал подробности формирования новых зарплат министров

Также Дмитрий Дубилет рассказал, какая зарплата должна быть у квалифицированного министра.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, как изменится зарплата министров после решения Кабмина о новом порядке оплаты труда министров.

Дубилет в интервью "Громадському" подтвердил, что теперь зарплата всех первых должностей в Кабмине будет привязана к средней зарплате в Украине, передает НВ.

"То есть если зарплата растет, то соответственно возрастает и доход министров, их заместителей, премьер-министра, если падает, то наоборот - падает", - сказал он.

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Также Кабмин сократил виды премий и надбавок.

"Мы сказали, что переменная часть может быть только одна - премия. Она выставляется как следствие ежеквартальной оценки того, насколько эффективным был министр или его заместитель, и она не может составлять более одного оклада", - сказал министр.

То есть теперь премия не сможет быть выше 100% оклада.

Дубилета также спросили о том, какая зарплата должна быть у квалифицированного министра. По его мнению, нужно искать баланс, пишет Громадське.

"Если мы скажем, к примеру, что руководить министерством - это так же как управлять большой компанией, то это может быть и миллион долларов, но такая сумма неприемлема для украинского общества, да и в бюджете нет таких сумм", - сказал Дубилет.

В то же время он отметил, что чиновники, в отличие от руководителей крупных компаний, имеют другую мотивацию.

"Политики - они получают несколько больше, чем просто зарплата. У многих есть такая мотивация. Я пришел сюда не деньги зарабатывать, а участвовать в крутых и больших проектах. Это то, от чего я получаю удовольствие и то, ради чего я отказался на время от бизнеса", - сказал министр.

Также он добавил, что сейчас зарабатывает 12-13 тыс. грн ($483-524) в месяц, а комфортно жить ему помогают сбережения.

Как сообщал УНИАН, в Кабмине решили привязать зарплату чиновников к средней по Украине и ограничить премии в "Нафтогазе".