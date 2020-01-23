"Экономия 2 миллионов гривень ежедневно": Гончарук прокомментировал выпуск Минфином еврооблигаций

Сэкономленные средства Гончарук обещает направлять на программы социально-экономического развития.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что после решения Министерства финансов о выпуске еврооблигаций на сумму в 1,25 млрд евро ежедневно для госбюджета будет экономиться 2 млн грн.

Об этом говорится в публикации на странице Гончарука в Facebook.

По словам премьера, его правительство получило в "наследство" долги с большими процентами

"Для понимания, обслуживание госдолга - это самая большая статья расходов из Госбюджета. В среднем до 2022-го года она составит 484 млрд грн в год. Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентным ставкам. Простыми словами, мы заменим долги - отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что является выгодным для нашего государства", - отметил глава правительства.

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Сэкономленные средства Гончарук обещает направлять на программы социально-экономического развития.

"Доверие к государству - основа инвестиционного потенциала страны. А инвестиции - это рабочие места для украинцев. Чем больше доверие, тем ниже процентная ставка. Украина на правильном пути!", - резюмировал премьер.

Как сообщал УНИАН, Украина разместила евробонды, номинированные в евро на сумму в 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030 года. Об этом 22 января сообщили в Министерстве финансов.