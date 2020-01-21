Доллар подорожал: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу просела к доллару на 8 копеек – до 24,33 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 21 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,33 грн/долл., что на 8 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,96 грн/евро, что на 2 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.