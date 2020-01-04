В Украине увеличен размер алиментов - Минюст

Размер выплат алиментов изменился за счет увеличения прожиточного минимума.

В Украине с начала года увеличен размер выплат алиментов.

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Об этом сообщает прессслужба Минюста в Facebook.

"Обращаем внимание, что с 1 января 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума увеличен размер алиментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

- для детей возрастом до 6 лет - 889,5 грн;

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1109 грн.

Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста.