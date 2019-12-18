В Украине открыли Офис противодействия рейдерству: кто может туда жаловаться
Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, который призван защищать интересы законных собственников.
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Как сообщает корреспондент УНИАН, на открытии Офиса присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр юстиции Денис Малюська.
"Мы как правительство заявили о необходимости экономического роста. Без защиты прав собственности никакого экономического роста не будет", - сказал Гончарук.
По его словам, в открытом Офисе украинцы смогут пожаловаться на действия регистраторов.
Также премьер добавил, что в последнее время в стране уже отсутствует системное рейдерство, что является хорошим сигналом для бизнеса.
Также Гончарук отметил, что хочет, чтобы Офис реагировал на жалобы собственников максимально оперативно.
"Нашей целью является реагирование в течение суток", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, министр юстиции Малюська неоднократно заявлял об окончании эпохи системного рейдерства в Украине.