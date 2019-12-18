В Украине открыли Офис противодействия рейдерству: кто может туда жаловаться

В открытом Офисе украинцы смогут пожаловаться на действия регистраторов. Обещают реагировать в течение суток.

Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству, который призван защищать интересы законных собственников.

Читайте такжеРада одобрила улучшение управления в сферах налогов и таможни

Как сообщает корреспондент УНИАН, на открытии Офиса присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр юстиции Денис Малюська.

"Мы как правительство заявили о необходимости экономического роста. Без защиты прав собственности никакого экономического роста не будет", - сказал Гончарук.

По его словам, в открытом Офисе украинцы смогут пожаловаться на действия регистраторов.

Также премьер добавил, что в последнее время в стране уже отсутствует системное рейдерство, что является хорошим сигналом для бизнеса.

Также Гончарук отметил, что хочет, чтобы Офис реагировал на жалобы собственников максимально оперативно.

"Нашей целью является реагирование в течение суток", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, министр юстиции Малюська неоднократно заявлял об окончании эпохи системного рейдерства в Украине.