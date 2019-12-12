Рост цен замедлится до минимума 6 лет - прогнозы Нацбанка

Инфляция по итогам 2019 года в целом составит около 5%, ожидают в НБУ.

Инфляция по итогам 2019 года в целом составит 5% плюс/минус 1 процентный пункт, то есть, рост потребительских цен замедлится до минимума за последние 6 лет.

Читайте такжеНацбанк назвал плюсы от укрепления гривни

Об этом сообщил журналистам глава Национального банка Украины Яков Смолий.

«Мы ожидаем, что по году она будет находиться в диапазоне «5 плюс/минус 1, как мы и прогнозировали. Можно говорить, что цель по инфляции будет достигнута», - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 13 декабря снижает учетную ставку до двухлетнего минимума в 13,5% годовых.

В ноябре потребительская инфляция в Украине замедлилась до 5,1% в годовом выражении, что ниже ожиданий НБУ и соответствует среднесрочной цели по инфляции.

В 2018 году инфляция в Украине замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее, став минимальной за последние пять лет.