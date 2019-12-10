Гривня осталась на четырехлетнем максимуме

Этот максимум был установлен на сегодня, 10 декабря.

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, такой же максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 10 декабря.