Гривня осталась на четырехлетнем максимуме
17:02, 10 декабря 2019Финансы
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Этот максимум был установлен на сегодня, 10 декабря.
Гривня по официальному курсу - 23,69 грн/долл. / фото УНИАН
Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.
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Согласно данным на сайте НБУ, такой же максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 10 декабря.
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