цей матеріал доступний українською

Гривня осталась на четырехлетнем максимуме

17:02, 10 декабря 2019
Финансы
52 0
Гривня по официальному курсу - 23,69 грн/долл. / фото УНИАН

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,69 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

Читайте такжеКрепкая гривня: почему, надолго ли и как с этим жить

Согласно данным на сайте НБУ, такой же максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 10 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #курс гривни#курс евро#курс доллара#курс валют