В Нацбанке спрогнозировали госдолг Украины к концу года

Согласно прогнозу, госдолг Украины на конец года благодаря укреплению гривни будет ниже 55% ВВП.

Государственный долг Украины на конец 2019 года благодаря укреплению гривни будет ниже 55% ВВП, в то время как ранее это отношение было более 80%.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на слова заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба.

По его словам, крепкая гривня частично снижает доходы бюджета.

"Но, в то же время, представьте себе инвестора, который смотрит на страну с госдолгом к ВВП 60%, и инвестора, который смотрит на страну с госдолгом менее 50%. И как это транслируется в его ожидания процентной ставки по заимствованиям этой страны", - отметил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины по официальному курсу за сентябрь выросла к доллару США более чем на 4%, а с начала года – более чем на 12%. К концу сентября гривня в очередной раз обновила четырехлетний максимум - на уровне 24,08 гривни за доллар. Год назад курс в это же время составлял 28,08 гривни за доллар.