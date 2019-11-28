Доллар снова поднялся выше 24 гривень

Гривня по официальному курсу снизилась к доллару на 6 копеек – до 24,04 грн/долл.

Национальный банк Украины на пятницу, 29 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,04 грн/долл., что на 6 копеек ниже курса предыдущего дня, или максимального значения за последние 4 года, установленного на 27 и 28 ноября.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на 29 ноября установлен на уровне 26,45 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,98/24 грн/долл., к евро - на уровне 26,40/26,41 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на четверг, 28 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,98 грн/долл., что соответствует максимальному значению за период с января 2016 года, или почти за 4 года, установленному на 27 ноября.