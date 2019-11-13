Объемы контрабанды в Украине в 2018 году превысили $7 миллиардов - эксперт

По словам эксперта, объем потенциальных нарушений при таможенном оформлении экспортно-импортных операций со всеми странами-торговыми партнерами Украины составляет 13-14,5 миллиарда долларов в год.

Объемы потенциальной контрабанды с соседними странами в Украине в 2018 году достигли 7,067 миллиарда долларов, что на 35,9% больше соответствующего показателя за 2017 год.

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Об этом на пресс-конференции сообщил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, представляя соответствующий доклад по портрету контрабанды в Украине.

"Потенциальная контрабанда растет темпами, которые являются, по крайней мере, на 10% более быстрыми, чем официальные объемы внешнего товарооборота между Украиной и соседними странами… Если проанализировать все соседние страны, то объемы потенциальной контрабанды за 2018 год составляют 7,066 миллиарда долларов. За 2017 год этот показатель составил 5,2 миллиарда долларов. Видим, что темпы впечатляющие. Почти треть товаров проходит в режиме, когда таможня их не видит", - сказал Тышкевич.

По его словам, объем потенциальных нарушений при таможенном оформлении экспортно-импортных операций со всеми странами-торговыми партнерами Украины составляет примерно 13-14,5 миллиарда долларов в год.

Кроме того, по разным оценкам, нелегальный рынок янтаря оценивается примерно в 500 миллионов долларов, а рынок сигарет и алкоголя – в 400-500 миллионов долларов.

"В целом, мы получаем от 13,9 миллиарда долларов до 15,5 миллиарда долларов США за 2018 год", - отметил эксперт Украинского института будущего.

По его словам, одними из самых распространенных схем контрабанды в Украине являются так называемая "зеленка", когда перемещение товаров происходит за пределами таможенных постов; проезд так называемого "порожняка", когда документально оформляется пустое автотранспортное средство, в котором на самом деле перевозится товар; а также схема "прерванный транзит", когда машина въезжает на таможенную границу Украину, но потом исчезает и не выезжает обратно, и другие.

"Каждая из схем контрабанды имеет своих заинтересованных игроков. Не факт, что усилиями лишь одной стороны ее можно побороть", - резюмировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что контрабанда в стране не прекращается, в связи с чем пообещал сменить руководство таможен во всех областях, а также призвал правоохранительные органы прекратить "крышевать" контрабанду или освободить занимаемые должности.

Как отметил советник президента Украины по макроэкономической политике, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, ликвидация контрабанды и качественная работа послов в части создания предпосылок для увеличения объемов экспорта товаров позволят обеспечить ожидаемые главой украинского государства Владимиром Зеленским до 7% роста экономики Украины ежегодно.

Справка УНИАН. Украинский институт будущего - независимый аналитический центр, который прогнозирует изменения и моделирует возможные сценарии развития событий в Украине; предоставляет компетентную оценку событиям, формулирует конкретные рекомендации к действиям.