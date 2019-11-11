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Сколько стоит доллар: свежие курсы валют

08:59, 11 ноября 2019
Финансы
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Доллар подешевел / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2450,1887 (8 ноября – 2451,5816)

100 EUR – 2703,5382 (8 ноября – 2715,6169)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 8 ноября, к закрытию торгов установились на уровне 24,48/24,51 грн/долл., что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов в четверг.

Котировки гривни к евро установились на уровне 26,99/27,02 грн/евро, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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