Председатель Луганской ОГА объяснил, чем плоха экономическая блокада ОРДЛО

Из-за недостатка денег в бюджете регион не может развиваться нормально, подчеркнул чиновник.

Во время экономической блокады ОРДЛО с оккупированных территорий Украины вытеснили гривну, а местный бюджет недополучил значительную часть средств.

Об этом в интервью ТСН.uа заявил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, бюджет развития на Луганщине есть только тогда, когда помогает столица. В целом же бюджет области составляет 550 миллионов гривень, что является небольшой суммой. Гайдай отметил, что есть по крайней мере два негативных последствия экономической блокады ОРДЛО.

"Первая – таким образом выжали просто гривну с временно оккупированных территорий. И это нам в минус. Второе – это то, что, например, Луганская область недополучает в бюджет миллиарды гривен. Мы не можем развиваться нормально", - сказал он.

Гайдай напомнил, что ранее на Закарпатье также перекрывали проезд фур из РФ и Украина от этого деньги только потеряла.

"Знаете, кто выиграл от этого? Польша. А Украина потеряла миллиард 200 миллионов евро. И Венгрия сразу подняла c 200 евро допуск к транзиту до 450 евро. То есть мы сами себе экономический фундамент выбиваем из-под ног", - подытожил глава Луганской ОГА.