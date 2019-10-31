Почем сегодня можно купить валюту: доллар ниже 25 гривень

Национальный банк Украины на четверг, 31 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,9954 грн/долл., к евро – на уровне 27,7599 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2499,5421 (30 октября – 2511,3805)

100 EUR – 2775,9915 (30 октября – 2786,3767)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 30 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,94/24,97 грн/долл., что на 12 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,71/27,75 грн/евро, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.