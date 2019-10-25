Доллар и евро стали дороже: почем сегодня можно купить валюту

Национальный банк Украины на пятницу, 25 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,11 грн/долл., к евро – на уровне 27,95 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2511,4112 (24 октября – 2489,2529)

100 EUR – 2794,6984 (24 октября – 2768,796)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 24 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,91/27,95 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.