Доллар и евро пошли вверх: гривня закончила день в минусе

Гривня на межбанке в четверг снизилась к доллару на 13 копеек - до 25,12/25,15 грн/долл.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 24 октября, к закрытию торгов установились на уровне 25,12/25,15 грн/долл., что на 13 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,91/27,95 грн/евро, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на пятницу, 25 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,11 грн/долл., к евро – на уровне 27,95 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в среду, 23 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,99/25,02 грн/долл., что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.