Вынужденные уйти из Украины табачные компании заплатили в бюджет около 48 миллиардов гривень только налогов - Суслов

Четыре крупнейших плательщика, по словам экс-министра экономики Виктора Суслова, платили также и другие взносы.

Вынужденные уйти из Украины табачные компании только налогов заплатили в бюджет около 48 млрд грн, так новое законодательство выдавливает из страны инвесторов. Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

"Четыре крупнейших плательщика (British American Tobacco, Philip Morris, Reynolds и другие, - ред.) заплатили 48 миллиардов гривен в бюджет налогов только. Плюс они платили другие взносы: пенсионные, большие зарплаты работникам. Вместо того, чтобы беречь эту курицу, которая несет для Украины золотые яйца, вдруг новая власть начинает неожиданно душить этих иностранных инвесторов", - отмечает эксперт.

Кроме законодательной инициативы об ограничении торговых надбавок, на компании начислили целый ряд штрафов, что также не способствовало их работе в Украине.

Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект 1049, который вводит единый счет для выплат налогов и сборов, предусмотренных налоговым кодексом (кроме НДС, акциза и таможенных сборов).

Однако закон был принят с учетом поправки, которая зафиксировала гарантированную маржу для оптовиков и розничников, торгующих табачными изделиями, на уровне минимум 20% (от 7% для оптовиков и от 13% для ритейлеров). Таким образом после принятия закона сигареты подорожают на 7-15 грн. Эта разница пойдет не в бюджет в виде налогов, а полностью розничным торговцам, чья оценочная прибыль составит примерно 15 млрд грн за год.