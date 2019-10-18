Доллар подешевел в курсах Нацбанка

Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,73 грн/долл., к евро – на уровне 27,49 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2473.3852 (17 октября – 2483.5244)

100 EUR – 2748.6730 (17 октября – 2738.0857)

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 17 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,86/24,90 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро установились на уровне 27,66/27,70 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.