Доллар подешевел в курсах Нацбанка
09:00, 18 октября 2019Финансы
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Национальный банк Украины на пятницу, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,73 грн/долл., к евро – на уровне 27,49 грн/евро.
Доллар подешевел / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2473.3852 (17 октября – 2483.5244)
100 EUR – 2748.6730 (17 октября – 2738.0857)
Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 17 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,86/24,90 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро установились на уровне 27,66/27,70 грн/евро, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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