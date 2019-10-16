Гетманцев о законопроекте №1210: надо искать "золотую середину" между предложениями области и правительства

В регионах Украины уже начали бастовать сотрудники горнодобывающей отрасли.

В случае принятия законопроекта №1210 в нынешней редакции – железорудные предприятия начнут терять по 8,5 млрд грн в год. По подсчетам специалистов согласился и глава профильного налогового комитета. Признает – надо искать компромисс.

"Мы рассмотрели предложения от отрасли, от правительства – мы считаем, что где-то надо знать "золотую середину", потому что они между собой договориться не могут", – отметил Даниил Гетманцев, пишет 5 канал.

Тем временем в регионах Украины уже начали бастовать - сотрудники горнодобывающей отрасли. Уверены, что резкое повышение ренты негативно скажется на их зарплатах, или вообще оставит людей без работы.