Доллар и евро пошли вверх: курсы валют

Национальный банк Украины на среду, 16 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,79 грн/долл., к евро – на уровне 27,28 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2478.5759 (15 октября – 2453,8038)

100 EUR – 2728.1685 (15 октября – 2709,7355)

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке во вторник, 15 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,77/24,80 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,23/27,26 грн/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.