Курс гривни снова просел к доллару и евро

Котировки гривни к евро снизились на 25 копеек.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,64/24,68 гривни/доллар, что на 15 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к евро установились на уровне 27,23/27,28 гривни/евро, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк Украины на вторник, 15 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,54 гривни/доллар, к евро – на уровне 27,10 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке в четверг, 10 октября, к закрытию торгов установились на уровне 24,49/24,53 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.