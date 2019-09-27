Курс доллара побил четырехлетний антирекорд

Учитывая установленный официальный курс, с начала сентября гривня укрепилась к доллару США на 4,6%.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,08 гривни/доллар, что является максимальным значением за период с января 2016 года, или почти за 4 года.

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Учитывая установленный официальный курс, с начала сентября гривня укрепилась к доллару США на 4,6%.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновляла четырехлетний максимум, как и неделей ранее.

26 сентября в СМИ появилась информация о том, что украинским властям не удалось достичь договоренности с представителями миссии МВФ относительно новой программы из-за ситуации вокруг "ПриватБанка", возможной смены руководства Национального банка и вопросов реалистичности показателей проекта госбюджета на 2020 год.