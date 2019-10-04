Укрепление гривни не помогло: эксперт предупреждает о подорожании бензина

Эксперт отметил, что стоимость нефтепродуктов существенно возросла.

Несмотря на продолжающееся укрепление гривны, курс доллара в Украине резко пошел вверх. Однако на рынке топлива в Украине сейчас наблюдаются две противоположные тенденции.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, влияние разноплановых факторов нужно учитывать в совокупности.

"Стоимость нефтепродуктов выросла существенно. За последний месяц – плюс 4%. Укрепление гривни должно было бы привести к снижению стоимости топлива, но из-за роста цен на границе (а мы импортируем большинство нефтепродуктов) ценники на стелах остались на уровне, который сформировался в середине сентября. Если бы не внутренние проблемы, цены может и снизились бы, чтобы стимулировать спрос. Но проблемы с поставками остаются, и трейдеры их закладывают как риски в цену. Поэтому мы видим медленный рост, который скорее всего продолжится в октябре", – резюмирует Рябцев.