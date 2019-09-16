Мировой скачок цен на нефть: эксперт оценил, на сколько подорожают нефтепродукты

При этом эксперт отметил, что из-за проблем с поставками топлива на внутреннем рынке цены могут взлететь еще выше.

Мировой скачок цен на нефть, связанный с атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, может привести к росту цены на нефтепродукты в Украине на 1,5-1,7 гривни/литр.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"По ситуации с Саудовской Аравией. После первоначального скачка цены охлаждаются, паника уходит. По последним данным, нефть - 66 долларов/баррель (+6 долларов к пятнице, или 10%), на пике было 72 доллара/баррель. Думаю, это еще не окончательная цена. Пока неизвестна ситуация по росту цен на нефтепродукты, но даже если такой скачок зафиксируется, для нас это будет означать 1,5-1,7 гривни/литр", - написал эксперт.

При этом он подчеркнул, что основную роль в сдерживании роста цен на внутреннем рынке играет ритмичность поставок нефтепродуктов в Украину, с чем наблюдаются проблемы. По его словам, например, прогнозный дефицит баланса дизтоплива на сентябрь составляет около 25% или 150 тысяч тонн.

По словам Куюна, поставки из России находятся на очень низком уровне, признаков реанимации нефтепродуктопровода пока нет. Поставки из Беларуси происходят согласно ожиданиям, но ряд трейдеров получили уведомления о возможном снижении сентябрьских отгрузок. С 15 сентября на ремонт ушел Мозырский НПЗ – крупнейший поставщик в Украину (ранее ожидалось, что это произойдет 1 октября). Он также сообщил, что не удается удовлетворить потребности в ресурсе и с помощью морских поставок, где таможенная служба заблокировала отгрузку топлива.

Эксперт также напомнил, что с 1 октября вступает в силу новый этап реформы по ужесточению контроля за оборотом нефтепродуктов. Обязательной комплектации уровнемерами и счетчиками требуют нефтебазы с емкостью более 1000 кубометров, т.е. подавляющее большинство украинских терминалов.

"Предварительное изучение ситуации показывает, что ряд крупных нефтебаз будут вынуждены остановиться во избежание штрафов – не успевают установить оборудование. Что это значит? Это значит, что даже когда железная дорога через 2-3 недели довезет топливо до региона, то слить его для дальнейшего налива в бензовозы и отправки на АЗС будет некуда", - отметил эксперт.

"И если до октября еще, может быть, дотянем с топливом за счет каких-никаких запасов и высоких поставок из Беларуси, то чем закрывать баланс в октябре, никто не знает. А теперь еще ко всему имеем рост цен на внешнем рынке. Если вопрос снабжения не решится, те 1,5-1,7 гривни/литр покажутся за счастье, о котором много говорили на форуме YES. АЗС эконом-сегмента уже робко переставляют цены, но если будет проблема дефицита, не удержат их и крупные сети. Опять же, речь пока только о дизтопливе, бензин и сжиженный газ пока идут по графику", - добавил он.

Как сообщалось, на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.