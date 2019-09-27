Нацбанк прокомментировал заявление МВФ по итогам миссии

В НБУ позитивно оценивают заявление Международного валютного фонда.

Национальный банк Украины позитивно оценивает заявление Международного валютного фонда по итогам миссии о продолжении переговоров относительно новой программы в ближайшие недели.

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«Очень хорошее заявление», - сказал УНИАН заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В то же время он не стал прогнозировать реакцию рынка на это заявление, напомнив, что в Украине плавающий обменный курс.

Как сообщал УНИАН, в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена, говорится, что Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели.