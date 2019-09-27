цей матеріал доступний українською

Нацбанк прокомментировал заявление МВФ по итогам миссии

12:53, 27 сентября 2019
Финансы
492 0
В НБУ не стали прогнозировать реакцию рынка / фото УНИАН

Национальный банк Украины позитивно оценивает заявление Международного валютного фонда по итогам миссии о продолжении переговоров относительно новой программы в ближайшие недели.

Читайте такжеПравительство надеется на новую программу с МВФ до конца года

«Очень хорошее заявление», - сказал УНИАН заместитель главы НБУ Олег Чурий.

В то же время он не стал прогнозировать реакцию рынка на это заявление, напомнив, что в Украине плавающий обменный курс.

Как сообщал УНИАН, в заявлении по итогам миссии МВФ, работавшей в Киеве с 12 по 26 сентября, под руководством Рона ван Родена, говорится, что Украина и Международный валютный фонд продолжат обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования в ближайшие недели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#МВФ#кредит МВФ