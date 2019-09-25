Авгиевы конюшни нового главы Фонда госимущества

Президент Украины Владимир Зеленский назвал скорейшее проведение масштабной приватизации госсобственности в числе основных реформ в стране.

Команда новой власти – парламент и правительство – уже сделали первые шаги к реализации этой цели. На прошлой неделе Рада утвердила поданную Кабинетом министром кандидатуру Дмитрия Сенниченко на должность главы Фонда государственного имущества.

Важность события состоит еще и в том, что до этого ровно два года у Фонда не было полноценного руководителя: его обязанности исполнял Виталий Трубаров.

Первый вызов заключается в том, что новому руководителю придется провести кампанию очищения от «присосок» в виде групп влияния и кланов, которые засели практически на каждом государственном предприятии

Во время представления работникам ФГИУ нового начальника премьер-министр Алексей Гончарук недвусмысленно дал понять, что времени «на раскачку» нет. Поэтому в ближайшие недели Фонд госимущества имеет шансы стать одним из главных ньюзмейкеров страны.

Президент и правительство ждут от Сенниченко, как минимум, разработку и выполнение амбициозного плана приватизации на следующий год. Задача максимум – «выйти на систему эффективного управления и продажи государственного имущества».

Глава правительства пожелал удачи новоназначенному руководителю и пообещал, что тот может рассчитывать на его поддержку. А она вполне может пригодиться, ведь при достижении амбициозных целей у нового руководства Фонда госимущества могут возникнуть преграды.

Первый вызов заключается в том, что новому руководителю придется провести кампанию очищения от «присосок» в виде групп влияния и кланов, которые засели практически на каждом государственном предприятии.

Наличие проблемы «смотрящих» ни для кого не является тайной, однако самой констатацией факта проблему не решить. Как планирует новый руководитель Фонда бороться с ними, пока не ясно. Самым вероятным видится путь ускоренной распродажи госпредприятий. Благо, сформировано общественное мнение, считающее, что именно в госсекторе экономики находится чуть ли не главный рассадник коррупции в стране.

Сам Сенниченко в ходе своего назначения сказал парламентариям, что едва ли не главной своей задачей видит открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не являются стратегическими

Из уст чиновников неоднократно звучали цифры, что из 3600 госпредприятий не менее трети вообще из себя ничего не представляют. Потому с ними не страшно и расстаться.

Что делать с этим «богатством», от которого откажется государство, должны решить национальные и зарубежные инвесторы. Сам Сенниченко в ходе своего назначения сказал парламентариям, что едва ли не главной своей задачей видит открытую, прозрачную приватизацию тех предприятий, которые не являются стратегическими. По его словам, у государства должны остаться эффективно работающие объекты.

При этом поиск новых эффективных собственников может стать другим серьезным испытанием для Фонда. Рассказы о щедрых зарубежных бизнесменах, мечтающих вложиться в украинские госпредприятия, у многих вызывают улыбку. Обольщаться не стоит – украинские активы вряд ли являются самыми заманчивыми для инвесторов на нашей планете. Если брать во внимание коррупцию, слабость судебной системы и отсутствие гарантий по защите прав собственности, реальность может серьезно отличаться от планов молодых реформаторов.

И все может закончиться обычной практикой раздачи собственности нескольким украинским олигархам, как уже было в нашей истории. Богатые станут богаче, экономика более монополизированной, население более бедным и разочарованным.

Кстати, палки в колеса приватизации могут вставить «товарищи» не только в Фонде госимущества. Саботаж можно ждать и от профильных министерств

Насущные задачи новый руководитель приватизационного ведомства страны вряд ли сможет решить самостоятельно. Нужна команда единомышленников. Кабмин в среду уволил четырех заместителей главы Фонда, потому освободившиеся места вскоре будут заняты новыми лицами.

Дмитрий Сенниченко говорит, что перед своим назначением имел беседы с несколькими коллегами по этому поводу, но пока не принял конкретных кадровых решений.

Кстати, палки в колеса приватизации могут вставить «товарищи» не только в Фонде госимущества. Саботаж можно ждать и от профильных министерств. Так уже бывало при прежних правительствах. Тогда министерства тянули до последнего с передачей в управление Фонда госимущества предприятий, фактически срывая их продажу.

Как будут обстоять дела у нынешнего правительства, – посмотрим. Пока министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что Кабинет министров уже начал согласование продажи восьми сотен госпредприятий с тридцатью различными госорганами.

Помимо этого, обновленному Фонду нужно разработать абсолютно новый подход к управлению государственным имуществом. Даже после масштабной приватизации в собственности государства останутся стратегические предприятия и социально важные объекты. И если с компаниями оборонно-промышленного комплекса более-менее понятно – ими продолжит управлять холдинг «Укроборонпром», то с большей частью остающихся нужно будет что-то решать.

Премьер Гончарук озвучил идею создания государственного холдинга, который мог бы заняться этим вопросом. Но пока никаких конкретных решений не последовало. Вполне возможно, что этим мог бы заняться Фонд госимущества, но для этого нужно обновить законодательную базу, чтобы этот орган соответствовал сегодняшним реалиям. Кстати, Сенниченко еще недавно занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в госкомпании «Укрпошта». Вполне вероятно, что накопленный опыт будет полезен на новой должности.

Как видим, новому главе Фонда государственного имущества в ближайшие несколько недель придется приступить к масштабной и сложной работе и разрешению накапливавшихся многие годы проблем. Есть надежда, что это, наконец, позволит разблокировать процесс приватизации и даст новое качество украинской экономике.

Дмитрий Шварц