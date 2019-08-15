Гривня выросла к доллару на 8 копеек, к евро — на 21

Национальный банк на пятницу, 16 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,32 грн/долл., к евро – на уровне 28,23 грн/евро.

В четверг, 15 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,19 грн/долл., что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 27,95/27,99 грн/евро, что на 21 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 16 августа, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,32 грн/долл. (15 августа – 2524.9317) , к евро – на уровне 28,23 грн/евро (15 августа – 2824.8936).