Внешняя торговля Украины ушла в минус на $1,6 миллиарда

Импорт товаров и услуг в Украину вырос на 7,9%, экспорт – на 5,9%.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-июнь 2019 года сведен с дефицитом в 1,619 миллиарда долларов, что в 1,7 раза выше дефицита за аналогичный период 2018 года в размере 977,6 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за этот период вырос на 7,9% - до 31,164 миллиарда долларов, экспорт – на 5,9%, до 29,544 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, дефицит внешней торговли товарами вырос в 1,4 раза – до 3,736 миллиарда долларов.

В то же время, профицит внешней торговли услугами вырос на 13% - до 2,937 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По ранее обнародованным оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-июнь 2019 года сведен с дефицитом 4,358 миллиарда долларов, что на 495 миллионов долларов, или на 13%, больше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.

В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в 5,826 миллиарда долларов, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год.