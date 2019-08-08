Еще два банка стали участниками системы идентификации клиентов BankID

К системе подключились проект Monobank («Универсал Банк») и «Первый украинский международный банк».

Национальный банк Украины подключил к своей системе электронной дистанционной идентификации физических лиц BankID еще два банка – проект Monobank («Универсал Банк») и «Первый украинский международный банк».

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Как сообщила пресс-служба НБУ, с учетом новых участников к системе подключены восемь банков.

В НБУ напомнили, что ранее к системе подключились «Ощадбанк», «Кредобанк», «Радабанк», «Мотор-Банк», «Банк Восток» и «Идея Банк».

Также сообщается, что в дальнейшем ожидается расширение круга участников системы, поскольку к ней планируют подключиться еще несколько банков.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2015 году начал проект BankID - Единая национальная система электронной дистанционной идентификации физических и юридических лиц. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа к государственным и административным услугам.