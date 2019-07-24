Аренда госимущества принесла в казну более 900 миллионов гривень

Он уверен, что фонд перевыполнит годовой план поступлений в 1,2 миллиарда гривень и госбюджет от аренды госсобственности получит 1,5 миллиарда гривень.

Поступления в государственный бюджет от аренды государственного имущества в Украине с начала текущего года составили 925,7 миллиона гривень.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров.

"С уверенностью можем говорить, что фонд годовое задание в 1,2 миллиарда перевыполнит и до конца года мы подойдем к цифре в полтора миллиарда. Сейчас действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных фондом и региональными отделениями, более 17 тысяч", - написал он.

Также Трубаров добавил, что фонд будет повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта нового закона об аренде, чтобы уже новый состав парламента рассмотрел этот важный документ, а рынок аренды заработал по новым правилам.

"Фонд предлагает перейти исключительно на электронные аукционы и максимально нивелировать влияние чиновника на процесс, в разы уменьшить время передачи имущества, упростить условия заключения договора, без ненужных разрешений, запросов, согласований. Закон предусматривает эффективную защиту от недобросовестных арендаторов и борьбу с теми балансодержателями, которые незаконно сдают в аренду государственное имущество", - написал он.

Как сообщал УНИАН, годовой план поступлений от аренды государственного имущества в Украине на 2019 год составляет 1,2 миллиарда гривень.

По итогам 2018 года от аренды госимущества в бюджет поступило 1,5 миллиарда гривень.