В Украине устойчиво замедляется инфляция - глава НБУ

По словам главы Нацбанка, системные риски для финансовой стабильности Украины находятся на одном из самых низких в истории уровней.

Инфляция в текущем году демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению темпов, а системные риски для финансовой стабильности Украины находятся на одном из самых низких в истории уровней, считает глава Национального банка Украины Яков Смолий.

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Об этом сообщается на странице Нацбанка в сети Facebook со ссылкой на заявление Смолия в ходе встречи с бизнесом и представителями банков, входящих в Форум ведущих финансовых учреждений и Американской торговой палаты, а также послами и представителями посольств стран "Большой семерки".

"Яков Смолий отметил, что в 2019 году инфляция демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению, а системные риски для финансовой стабильности находятся на одном из самых низких в истории уровней", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы ускорения кредитования промышленности, защиты прав кредиторов, а также корпоративного управления в государственных банках. Представители банков, бизнеса и дипломатического корпуса выразили единодушную поддержку НБУ и выступили за расширение сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, а также прекращения чеканки монет номиналом 25 копеек.

Инфляция в Украине в мае 2019 года в годовом выражении - по сравнению с маем 2018 года - составила 9,6%, ускорившись с 8,8% в годовом измерении месяцем ранее.