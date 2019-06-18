Нацбанк с начала июня пополнил резервы на $238 миллионов

В эти две недели регулятор не продавал валюту.

Национальный банк Украины за две прошедшие недели с начала июня пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 237,8 миллиона долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, в первую неделю июня Нацбанк купил 102,7 миллиона долларов, во вторую – 135,1 миллиона долларов.

В эти две недели регулятор не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,323 миллиарда долларов, или в 7 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 160,6 миллиона долларов. За месяц регулятор купил 203,6 миллиона долларов, продал – 43 миллиона долларов.