СМИ написали о глобальном сбое в “ПриватБанке” - там отрицают

По данным банка, кратковременная пауза в работе оборудования обусловлена перезагрузкой процессинга.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» отрицает глобальный сбой в работе своих сервисов вчера, 12 июня, объясняя кратковременную паузу в работе оборудования перезагрузкой процессинга.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», комментируя публикации в СМИ о глобальном сбое 12 июня, сопровождавшемся проблемами с работой терминалов, банкоматов и сервиса «Приват24».

«В связи с технологической необходимостью банком вчера около 17:00 была проведена кратковременная перезагрузка процессинга», - говорится в сообщении пресс-службы.

После этого инциденты в работе оборудования банка не зафиксированы, отметила пресс-служба.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.