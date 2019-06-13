Депозитов в банках стало меньше

Объем депозитов в украинских банках за май сократился на 0,6% в гривне и в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за май 2019 года сократился на 0,6% – до 542,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – также на 0,6%, до 13,5 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 0,5%, валютных – на 1,4%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам сократились на 2,5% за май и на 2,2% с начала года - до 597,4 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 1,7% за май и на 4% с начала года - до 15,9 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.