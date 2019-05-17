ЕС исключил три страны из "черного списка" офшоров
Европейский Союз 17 мая вывел британскyю заморскyю территорию Бермуды, голландский карибский остров Аруба и Барбадос из "черного списка" налоговых гаваней, не оставив в перечне ни одной территории ЕС.
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Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".
Три острова были добавлены в список в марте, поскольку они в течение длительного времени не смогли изменить свои налоговые правила. ЕС считал, что они предоставляют потенциальную возможность уклонения от уплаты налогов для корпораций и состоятельных лиц.
Но теперь Аруба изменила свое законодательство, чтобы сделать его соответствующим требованиям ЕС.
Бермуды и Барбадос обязались решить озабоченность ЕС, и поэтому их перевели в так называемый "серый список" стран, которые все еще находятся под наблюдением ЕС из-за налоговых практик.
"Черный список" теперь сократился до двенадцати юрисдикций, среди которых Белиз, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Самоа, Американское Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Гуам.
Государства из "черного списка" испытывают репутационный ущерб и находятся под строгим контролем по операциям с ЕС.
ЕС создал "черный список" в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.