ЕС исключил три страны из "черного списка" офшоров

Теперь в перечне нет ни одной территории Евросоюза.

Европейский Союз 17 мая вывел британскyю заморскyю территорию Бермуды, голландский карибский остров Аруба и Барбадос из "черного списка" налоговых гаваней, не оставив в перечне ни одной территории ЕС.

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Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, передает "Европейская правда".

Три острова были добавлены в список в марте, поскольку они в течение длительного времени не смогли изменить свои налоговые правила. ЕС считал, что они предоставляют потенциальную возможность уклонения от уплаты налогов для корпораций и состоятельных лиц.

Но теперь Аруба изменила свое законодательство, чтобы сделать его соответствующим требованиям ЕС.

Бермуды и Барбадос обязались решить озабоченность ЕС, и поэтому их перевели в так называемый "серый список" стран, которые все еще находятся под наблюдением ЕС из-за налоговых практик.

"Черный список" теперь сократился до двенадцати юрисдикций, среди которых Белиз, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату, Самоа, Американское Самоа, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова и Гуам.

Государства из "черного списка" испытывают репутационный ущерб и находятся под строгим контролем по операциям с ЕС.

ЕС создал "черный список" в 2017 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов.