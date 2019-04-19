Почем сегодня валюта: свежие курсы Нацбанка
09:51, 19 апреля 2019Финансы
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Официальный курс НБУ на 19 апреля: 100 USD – 2683.7655 грн; 100 EUR – 3019.2362 грн.
Гривня подешевела к доллару / фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2683.7655 (18 апреля – 2668.7575)
100 EUR – 3019.2362 (18 апреля – 3015.9629)
Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,86 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,18/30,21 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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