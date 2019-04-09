Гривня теряет позиции: свежие курсы валют

Национальный банк на среду, 10 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,70 грн/долл., к евро – на уровне 30,11 грн/евро.

Во вторник, 9 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,72/26,75 грн/долл., что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,13/30,17 грн/евро, что на 10 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2669.6098 (9 апреля – 2664.4138)

100 EUR – 3010.5190 (9 апреля – 2996.3998)