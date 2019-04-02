Количество платежей через смартфоны в Украине выросло в полтора раза

По итогам марта количество операций через Приват24 превысило 15,8 млн.

Украинцы за последний год в полтора раза активнее стали пользоваться смартфонами для оплаты счетов и проведения других финансовых операций.

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Как сообщили в пресс-службе «ПриватБанка», если в марте 2018 года в мобильной версии Приват24 было зафиксировано 8,9 млн транзакций, то по итогам марта 2019 года количество операций через мобильный банк превысило 15,8 млн.

По информации банка, сегодня через мобильный Приват24 ежемесячно осуществляется вдвое больше операций, чем через кассы банка – 15,8 млн против 7,7 млн транзакций.

В то же время, мобильный Приват24 пока еще уступает по популярности терминалам самообслуживания «ПриватБанка», через которые украинцы проводят более 29 млн финансовых операций в месяц.

Справка УНИАН. Доля безналичных операций с использованием платежных карт украинских банков по итогам 2018 года достигла 45,1%, что на 5,8 п.п. больше показателя годом ранее.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.