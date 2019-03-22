Фонд гарантирования досрочно вернул Минфину 3,2 миллиарда долга

Для выплат своим вкладчикам фонд в 2014-2016 годах получил у Минфина кредиты на 59,6 миллиарда гривень, у НБУ – на 20 миллиардов гривень.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц досрочно погасил 3,25 миллиарда гривень задолженности по векселю перед Министерством финансов Украины.

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Как сообщила пресс-служба фонда, досрочное погашение не несет угрозы финансовой устойчивости системы гарантирования вкладов, и фонд планирует в дальнейшем продолжить досрочное погашение векселей Минфина.

Также в Фонде гарантирования напомнили, что в 2018 году досрочно погашен 1 миллиард гривень задолженности перед Минфином, а в январе текущего года фонд полностью рассчитался по кредитам Национального банка.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 миллиардов гривень.

Для выплат своим вкладчикам Фонд гарантирования в течение 2014-2016 годов получил у Министерства финансов кредиты на общую сумму 59,6 миллиарда гривень, а также у НБУ - на сумму более 20 миллиардов гривень.