Суд отказал "Плеяде" в правах по кредитам банка "Михайловский"

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" продал кредиты финкомпаниям "Фагор" и "Плеяда", однако Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными.

Верховный Суд окончательно отказал финансовой компании "Плеяда" в обжаловании решения Фонда гарантирования вкладов физических лиц о признании ничтожным договора о покупке кредитов банка "Михайловский" накануне его банкротства.

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Как сообщается на сайте фонда, суд частично пересмотрел решения судов предыдущих инстанций и постановил прекратить производство по иску компании "Плеяда".

"Финансовые компании "Плеяда" и "Фагор" не имеют никакого права взимать кредитную задолженность заемщиков банка "Михайловский" в свою пользу", - подчеркнули в Фонде гарантирования.

Фонд призвал заемщиков банка "Михайловский" погашать кредиты исключительно по реквизитам банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным банк "Михайловский" в мае 2016 года.

Накануне введения временной администрации банк "Михайловский" заключил договоры факторинга с финансовыми компаниями "Фагор" и "Плеяда", согласно которым уступил права требования по своим кредитам.

Впоследствии Фонд гарантирования признал эти договоры ничтожными, однако указанные компании пытаются отстаивать свои интересы через суд.