Рафаэль Гросси ситает, что перемирие позволит перейти к "режиму без войны".

Захваченная Россией Запорожская атомная электростанция в Украине может возобновить работу в течение нескольких месяцев после прекращения огня. При этом для перезапуска всех реакторов, вероятно, потребуется больше года.

Издание Reuters пишет, что в Запорожье работает небольшое количество сотрудников МАГАТЭ. В последнем квартальном отчете агентства говорится, что ситуация с безопасностью и охраной остается нестабильной, а вооруженные российские войска препятствуют доступу к некоторым частям станции.

"Что касается безопасности станции и общей ситуации на ней, я должен сказать, что она профессионально контролируется и управляется Россией. Некоторые работы по техническому обслуживанию..., возможно, не столь всеобъемлющими, как могли бы быть, но это также является следствием войны", - рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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По его словам, несмотря на это, относительно быстрый, но постепенный перезапуск станции, по одному реактору за раз, возможен.

"Мы говорим о месяцах, и, возможно, чтобы вся Запорожская атомная электростанция заработала в полном объеме со всеми шестью энергоблоками, потребуется больше года, может быть, даже больше", - заявил глава МАГАТЭ

При этом он указал, что эксплуатация всех реакторов будет "трудной, но не невозможной".

Россия оккупировала Запорожскую АЭС - главные новости

Запорожская АЭС вместе с городом Энергодар была захвачена российскими оккупантами в начале марта 2022 года и все еще находится под их контролем. Захватчики неоднократно наносили удары по ядерному объекту и обвиняли в этом Украину.

Недавно стало известно, что россияне повредили резервуар дизельного топлива на ЗАЭС. Как считает соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, это может быть подготовкой к подключению АЭС к энергосистеме России.

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