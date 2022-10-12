По его словам, украинские власти делают все, чтобы бытовые и промышленные потребители Украины были обеспечены электроэнергией.

Из-за обстрелов российских оккупантов в Украине пострадали десятки объектов энергетики. Для стабилизации ситуации используются веерные отключения электроэнергии, но уже в ближайшие дни ожидается улучшение.

Об этом рассказал глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире проекта Freeдом.

"Пострадало несколько десятков объектов энергетики. Есть ситуация более сложная - например, Львовская область. То, что касается Киева и Киевской области, то здесь ситуация уже налаживается. Проводятся ремонтные и восстановительные работы, и мы ожидаем, что уже завтра ситуация будет легче. Графики выключений электроэнергии или не будут уже применяться, или будут минимизированы", - отметил он.

По словам Геруса, украинские власти делают все, чтобы бытовые и промышленные потребители Украины были обеспечены светом.

"Прекращен экспорт электроэнергии в Европу, поэтому все делается для того, чтоб стабилизировать ситуацию в Украине, и чтоб украинский потребитель был с электроэнергией... За несколько дней восстановить все эти объекты невозможно, это будет более длинная работа, но кое-какие варианты, чтоб дать по резервным схемам электроэнергию потребителю, будут найдены. Над этим сейчас работают", - добавил глава комитета.

Он сказал, что полное восстановление разрушенной инфраструктуры займет месяцы, но сейчас власти работают над обеспечением населения электроэнергией и уменьшением последствий обстрелов.

Герус добавил, что украинцы прислушались к просьбе правительства ограничить потребление электроэнергии и смогли снизить его на 10%.

Ракетный террор

Утром 10 октября российские оккупанты осуществили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

По данным Генерального штаба ВСУ, утром Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 43 из них были уничтожены.

В связи с ситуацией 10 октября разработали график аварийных отключений электроэнергии, который коснулся Киевской, Черниговской, Черкасской областей и Житомира. Жителей этих территорий попросили ограничить потребление электричества с 17 до 22 часов вечера.

На следующий день, обстрелы продолжились. 11 октября из-за дефицита электроэнергии в связи с вражескими ударами по критической инфраструктуре в Киеве и области начали отключать свет.

Глава Минэнергетики нашей страны Герман Галущенко заявил, что около 30% энергетической инфраструктуры Украины было повреждено в результате российских ракетных ударов.

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