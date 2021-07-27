Парламентарии считают, что соглашение Германии и США – попытка изменить ситуацию с "очень плохой на плохую".

В Европарламенте раскритиковали соглашение между США и Германией по газопроводу "Северный поток-2". Парламентарии считают, что российский проект подрывает безопасность Украины.

Об этом сообщил члена Европарламента Пятрас Ауштрявичюс в Facebook.

В заявлении указано, что соглашение Германии и США – попытка изменить ситуацию с "очень плохой на плохую".

"Газопровод "Северный поток - 2" подрывает безопасность Украины, особенно в связи с тем, что Россия продолжает провоцировать и нагнетать напряженность против Украины: от наращивания военного потенциала у границ Украины, свидетелями которого мы стали этой весной, до последней пропагандистской акции с подачи жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что запуск газопровода противоречит "Зеленому курсу", а также усиливает зависимость ЕС от России.

Как ранее сообщал УНИАН, Польша и Украина опубликовали совместное заявление о недопустимости запуска российской трубы в обход Украины без применения американских санкций, как это предусмотрено немецко-американским соглашением, подписанным Меркель и Байденом на прошлой неделе.

В то же время спикер президента Польши Блажей Спихальский назвал продолжение достройки трубы "победой России", и что Берлин нарушил европейскую солидарность по этому вопросу.

При этом, согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Кроме того, Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Автор: Анастасия Горбачева