Блэкаут - это большая системная авария, подчеркнули в "Укрэнерго".

В Украине сейчас отключение света в центре внимания. В компании "Укрэнерго" рассказали, грозит ли нашему государству блэкаут.

Блэкаутом называют большую системную аварию, во время которой нарушен баланс между имеющимся количеством энергии в системе и потреблением, и "Укрэнерго" не контролирует работу энергосистемы, говорится в комментарии "Укрэнерго" агентству "РБК-Украина".

"Сейчас "Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах...", - сообщили журналистам. В "Укрэнерго" подчеркнули, что этот прогноз дали без учета возможных массированных обстрелов нашей территории российскими захватчиками.

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Россияне весной начали активно бить по украинской энергетической инфраструктуре, был поврежден ряд важных объектов, в результате чего возникли проблемы с энергоснабжением. В Киеве и ряде регионов были введены аварийные отключения света.

Директор "Укргидроэнгерго" Игорь Сирота предупредил, что ситуация в нашем государстве идет к энергетической катастрофе. По его словам, проблемы с электроснабжением продолжатся, и Киеву нужна помощь со стороны партнеров.

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