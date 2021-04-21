Альтернативное решение – позволить европейским трейдерам получать газ на границе.

Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в Европу для своевременного восстановления запасов газа в хранилищах европейских стран.

Об этом сообщил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

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«В который раз подтверждаем готовность предоставить дополнительные мощности для транзита газа из РФ в ЕС для своевременного восстановления запасов газа в ЕС. «Газпрому» нужно только обратиться с соответствующим предложением по увеличению объемов контракта и забронировать дополнительные мощности», - написал Макогон.

Он отметил, что если «Газпром» не желает бронировать дополнительные мощности для транзита, то альтернативное решение – позволить европейским трейдерам получать газ на границе Украина-РФ и дальше самостоятельно транспортировать его в Европу.

Что этому предшествовало

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом предусмотрено, что российский «Газпром» должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В 2020 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему сократился на 38% по сравнению с прошлым годом – до 55,8 млрд кубометров. В 2019 году транзит газа через Украину составлял 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. м.

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Автор: Игорь Орел