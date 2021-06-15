Украина готова подать в суд на "Газпром", чтобы разблокировать поставки природного газа из Центральной Азии, и это тот шаг, который может обеспечить достаточное количество внутренних доходов стране от поставок и транзита газа, даже если Россия почти завершит строительство "Северного потока – 2" и трубопровод будет запущен в этом году.

Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, "Газпром" контролирует поток газа по своим трубопроводам в Украину из Центральной Азии, компания заблокировала эти потоки на 15 лет, и теперь "Нафтогаз" готов обратиться к антимонопольным органам Евросоюза и вывести российского энергетического гиганта на международный уровень арбитражного суда.

"Это изменит правила игры, потому что, как мы все понимаем, существует огромный потенциал. В основном, для транспортировки среднеазиатского газа через Украину в Европу", - отметил Юрий Витренко. Он также добавил, что речь идет о десятках миллиардов кубометров центральноазиатского газа, что может заполнить всю украинскую газотранспортную систему.

В материале издания Financial Times подчеркивается, что "Нафтогаз" готовит официальные запросы на получение газа из региона (Центральной Азии) и получение разрешение на его транспортировку по трубопроводам "Газпрома", и этот процесс может занять несколько месяцев.

"Если они [Газпром] скажут "нет", то следующим шагом будет жалоба [в Европейскую комиссию] и арбитраж", - добавил Юрий Витренко. По его словам, на это могут уйти годы. Глава "Нафтогаза" в интервью отметил, что Киев может обратиться к Брюсселю с просьбой применить закон о конкуренции ЕС, потому что он влияет на предложение газа на рынки ЕС.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" начал документирование злоупотреблений российским "Газпромом" доминирующим положением на газовом рынке. Юрий Витренко неоднократно отмечал, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ. По мнению Юрия Витренко, нужно давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

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Автор: Иван Бойко