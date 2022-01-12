Сейчас процедура сертификации газопровода приостановлена.

Соединенные Штаты Америки вместе с правительством Германии и Европейским союзом работают над задержкой запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время брифинга.

"Мы работаем с немецкой стороной, работаем с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение вопросов, связанных с использованием газопровода", - сказала она.

Она напомнила, что партнеры готовы остановить газопровод, если Россия прибегнет к новой агрессии против Украины.

Читайте такжеВ Европе достроили газопровод, идущий в обход РоссииНапомним, в Республиканской партии США убеждены, что им удастся принять законопроект об ограничениях против "Северного потока-2".

"Северный поток-2" - что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября начали заполнять газом первую нитку газопровод.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

Назавтра BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

27 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что российский газопровод "Северный поток-2" может заработать без сертификации. В этом случае придется уплатить штраф в размере примерно 1 миллион евро.