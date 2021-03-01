Эксперт подчеркнул, что США должны остановить "Северный поток-2", ведь этого ждут европейские партнеры.

"Северный поток-2" должны остановить США, партнеры американцев ожидают новых санкций. Это уже предусмотрено законом.

Читайте такжеНемецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование «Северного потока-2»Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на заявление энергетический эксперт и научный сотрудник Гарвардского университета Бенджамина Шмитта.

"Партнеры США, которые выступают против "Северного потока-2" (а это большинство трансатлантического сообщества) ожидают, что президент Байден остановит строительство кремлевского трубопровода", - отмечает Шмитт.

Эксперт по энергетике фонда Jamestown Маргарита Ассенова объясняет, что санкции Конгресса являются обязательными, и они не могут быть выборочными. Поэтому здесь нет пространства для перемен.

"Администрация Байдена не имеет выбора, кроме как ввести их против всех, кто работает с "Северным потоком-2", - говорит Ассенова.

"Но ни Государственный секретарь Блинкен, ни Белый дом не хотят вводить санкции против немецких компаний. Именно поэтому они с ними разговаривают. Они пытаются объяснить этим компаниям", – добавляет эксперт.

Маргарита Ассенова отмечает, что если в конце концов улучшить отношения с Берлином не удастся, ответственность за это будет лежать прежде всего на Германии.

Что этому предшествовало

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" при помощи каких-либо инструментов.

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Автор: УНИАН