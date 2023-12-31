Энергосистема сбалансирована, графики отключений электроэнергии не применяются.

По состоянию на 31 декабря дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. В ночные часы предполагается экспорт в Молдову, а также планируется коммерческий импорт электроэнергии в объеме 11 600 МВт-ч, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве отметили, что в резерве находятся четыре блока ТЭС, которые могут быть включены в работу в случае необходимости. Энергосистема сбалансирована, графики отключений электроэнергии не применяются.

В Донецкой области энергетики частично зажили ТЭС, которая накануне подверглась массированным вражеским обстрелам. Также была повреждена воздушная линия на 110 кВ.

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В Черниговской области в результате нескольких обстрелов были повреждены воздушные линии облэнерго, что привело к одновременному отключению более 3800 потребителей в 9 населенных пунктах.

Ситуация в энергетике

Ранее УНИАН писал, что "Укрэнерго" активировало аварийную помощь для энергосистемы Польши общим объемом 3050 МВт-ч. С соответствующим запросом обращался польский оператор PSE.

Немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau предоставит НЭК "Укрэнерго" более 24 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры.

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