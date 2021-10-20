На момент подписания Меморандума между правительством, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины и Ассоциацией городов Украины, бюджетные организации имели действующие контракты с поставщиками.

Руководителей бюджетных организаций толкают к нарушению процедуры публичных закупок и заключения новых прямых контрактов с "Нафтогазом", что грозит им уголовной ответственностью, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Согласно действующему законодательству, закупка товаров и услуг государственными и коммунальными учреждениями должна происходить исключительно на тендерах. Накануне отопительного сезона около 10 тысяч школ, больниц, детских садов должны разорвать действующие договоры (со своими поставщиками - ред.) И, нарушая закон о закупках, перезаключить их с "Нафтогазом". Альтернативы им не оставили", - сказал он.

Землянский добавил, что на момент подписания Меморандума между правительством, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом Президента Украины и Ассоциацией городов Украины, бюджетные организации имели действующие контракты с поставщиками. Они были заключены по результатам тендерных закупок в системе "Прозорро" еще до очередного скачка цен на газ. В Меморандуме цена на газ для бюджетных учреждений на период до 1 января 2023 была зафиксирована на уровне 16,56 грн за куб м с НДС.

"Сейчас ни один из поставщиков, кроме "Нафтогаз Трейдинга", не сможет продавать газ по цене, указанной в Меморандуме. Выбор (у бюджетных учреждений - ред.) невелик - или уголовные дела, или запустить тепло в декабре. И это еще при условии, если "Нафтогазу" хватит человеческих ресурсов, чтобы заключить несколько тысяч контрактов с бюджетными учреждениями по всей стране в столь сжатые сроки", - подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, Хмельницкая, Одесская, Закарпатская и Львовская облгосадминистрации и мэр Ивано-Франковска заявили о чрезвычайной ситуации, сложившейся в их регионах в связи с нехваткой газа для нужд бюджетных учреждений.

За четыре дня до старта отопительного сезона, Кабмин принял распоряжение о заключении договоров на поставку природного газа бюджетными учреждениями с ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг".

Автор: Иван Бойко