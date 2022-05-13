В таких условиях экспорт украинской электроэнергии в европейские страны, по его словам, станет хорошей поддержкой отечественной экономики.

Украина на сегодня имеет профицит электроэнергии, поскольку во время войны ее потребление упало на более чем 35%.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время онлайн-встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Европейского зеленого курса Франсом Тиммермансом.

По словам главы правительства, в таких условиях экспорт украинской электроэнергии в европейские страны, по его словам, станет хорошей поддержкой отечественной экономики.

Также Шмигаль подчеркнул, что целью Украины является движение в направлении зеленой экономики, поэтому наше государство намерено восстанавливать инфраструктуру в соответствии со стандартами ЕС.

"На сегодня доля зеленой энергетики в Украине составляет 17%. Мы будем продолжать реализовывать стратегию по ее увеличению. После завершения войны мы хотели бы развивать энергетическую систему в Украине в соответствии с "зелеными" стандартами ЕС. С учетом этого разрабатываем План восстановления", — цитирует премьера его пресс-служба.

Напомним, украинские энергетики уверены, что Украина способна быстро заменить российский уголь для Европы.

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